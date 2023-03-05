Президент Сербії заперечив поставки боєприпасів в Україну, у чому сербів звинувачувала росія

Президент Сербії Александар Вучич заперечив поставки боєприпасів в Україну. Він наголосив, що його країна не передає зброю ані Україні, ані росії.

Про це пише Danas.

Він зазначив, що жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не продали ані в росію, ані в Україну. Ті, хто стверджують протилежне, є «брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії».

«Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті як сльоза», — сказав Вучич.