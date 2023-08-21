Греція долучиться до країн, які тренуватимуть українських пілотів на F-16

Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на винищувачах F-16. Про це 21 серпня повідомив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Греції, цитує Укрінформ.
«Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16», — зазначив Зеленський.
- 20 серпня Зеленський заявив, що Нідерланди можуть передати 42 винищувачі, а Данія — 19. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що перша група із шести F-16 вирушить в Україну ближче до Нового року. Це перші країни, які оголосили про передачу Україні винищувачів.
- Українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Великій Британії та Данії. Ці країни очолили коаліцію з підготовки українських пілотів, до якої також увійшли Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція.