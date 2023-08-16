Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна народним депутатом замість Андрія Холодова

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом «Слуги народу» Миколу Тараріна.

У Раді Тарарін замінить «слугу» Андрія Холодова, його повноваження парламент припинив 9 серпня на тлі того, що в січні він виїхав з України та досі не повернувся.

За даними руху «ЧЕСНО», Тарарін був адвокатом фірми «Гелон», яка представляла інтереси студії «95 квартал».