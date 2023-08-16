Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна народним депутатом замість Андрія Холодова

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом «Слуги народу» Миколу Тараріна.
У Раді Тарарін замінить «слугу» Андрія Холодова, його повноваження парламент припинив 9 серпня на тлі того, що в січні він виїхав з України та досі не повернувся.
За даними руху «ЧЕСНО», Тарарін був адвокатом фірми «Гелон», яка представляла інтереси студії «95 квартал».
- За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп Холодов перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів, а з січня 2023 року не повертався.
- Після медійного розголосу Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата, а потім його виключили з партії «Слуга народу».