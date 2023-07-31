«Слуга» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов, який у січні виїхав з України і з того часу не повертався, написав заяву про складання повноважень народного депутата.
Відповідний документ оприлюднив глава парламенту Руслан Стефанчук.
За даними журналістів, нардеп перебуває з сімʼєю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.
Востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Того дня він виїхав через пункт пропуску «Порубне» (Чернівецька область, на кордоні з Румунією) на автомобілі Mercedes GLS 450.
Усього від початку повномасштабного вторгнення Холодов 12 разів виїжджав з України. За даними джерел «Схем», щонайменше в червні та липні 2022-го, а також у травні й липні 2023 року він перебував на Кіпрі. Саме там, як раніше зʼясували «Схеми», родина Холодових володіє маєтком — поблизу узбережжя в місті Лімасол.
Холодов жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. За весь 2022 рік він брав участь у половині голосувань у сесійній залі (46,75% голосувань). При цьому він дистанційно відвідує засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови, — підключається по відеозвʼязку. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у 2023 році відпусток Холодову не надавали, відряджень за кордон не оформлювали.
- 27 липня Офіс президента заблокував виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам на тлі низки скандалів. Співрозмовник «Бабеля» в ОП каже, що чиновників, які виїжджали за кордон, перевіряють. Планують доопрацювати законодавство, яке регулює відрядження. Які саме зміни готуються до законодавства — невідомо. Хочуть заборонити виїзд у відпустки. Тобто виїхати дадуть або в разі відрядження, або в разі волонтерської діяльності. Співрозмовник додав, що обмеження здебільшого стосуються нардепів «Слуги народу».