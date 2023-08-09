Парламент достроково припинив депутатські повноваження нардепа Холодова

Народні депутати проголосували за дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Холодова, який у січні виїхав з України і з того часу не повертався.
За постанову №9575 проголосували 308 народних депутатів. Тепер у Раді залишилося 403 депутати.
За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів, а з січня 2023 року більше не повертався.
Після медійного розголосу Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата, а потім його виключили з партії «Слуга народу».
- У 2019 році Холодов був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії «Слуга народу» (22-й номер у списку як безпартійний). Він є членом однойменної фракції у парламенті, а також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.