Андрія Холодова виключили з партії «Слуга народу». Він у січні виїхав з України і не повернувся

Нардепа Андрія Холодова виключили зі «Слуги народу». Він у січні виїхав з України і з того часу не повертався.

Про це повідомила голова партії Олена Шуляк.

Холодов також написав заяву про складання повноважень народного депутата.

За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів.