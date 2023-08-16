«Республіканці за Україну». Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу

Група республіканців хоче змінити думку Республіканської партії щодо допомоги США Україні, тому запустила проукраїнську рекламу для показу її під час дебатів кандидатів у президенти.
Про це пише CNN.
Реклама називається «Республіканці за Україну» і коштує $2 мільйони. Її покажуть на національному телеканалі Fox News.
«Ми відчуваємо певну терміновість. Ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями й помітили падіння підтримки того, що, на нашу думку, є традиційним республіканським питанням», — зауважив спікер проєкту Ганнер Рамер.
В опитуванні, проведеному SSRS, 55% респондентів, серед яких 71% республіканців, вважають, що Конгрес США не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України.
- Bloomberg писав, що Джо Байден попросить у Конгресу США додаткові $25 мільярдів і частину грошей може надати Україні.
- Загальний обсяг допомоги США Україні сягнув $66,2 мільярда — більше за допомогу будь-якій іншій державі. Водночас інші країни виділяли на допомогу Україні набагато більший відсоток ВВП.