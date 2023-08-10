Bloomberg: Джо Байден попросить у Конгресу США додаткові $25 мільярдів. Частину грошей може отримати Україна

Президент США Джо Байден планує подати до Конгресу запит на додаткове фінансування на щонайменше $25 мільярдів. Ці гроші призначатимуться на потреби оборони ($13 мільярдів), зокрема військову допомогу Україні, і ліквідацію наслідків стихійних лих ($12 мільярдів).

Про це пише Bloomberg.

Такий запит Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути припинення роботи уряду, коли термін фінансування закінчиться. Це буде 30 вересня.

У грудні Конгрес США виділив $45 мільярдів додаткового фінансування на військові потреби України, розрахованого до кінця фінансового року, що завершиться 30 вересня. Перед цим Конгрес теж виділяв кошти, тому загальне додаткове фінансування вже становить $98,6 мільярда.

Законодавці повернуться з канікул у вересні, тому часу до кінця фінансового року буде обмаль. Імовірно, запит Байдена додадуть до законопроєкту про короткострокові витрати. За даними джерел, його ухвалення політично небезпечно для спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті. Члени ультраконсервативної фракції Партії свободи скептично ставляться до додаткових грошей для України, тому можуть запропонувати усунути Маккарті з посади, якщо він погодиться із законопроєктом.