«Справа Фірташа». Ще трьом керівникам облгазів оголосили підозру за розкрадання

Головам правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Їм закидають причетність до розкрадання газу з газотранспортної системи України.
Про це пише Офіс генерального прокурора.
За матеріалами СБУ посадовцям оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем).
Бюро економічної безпеки арештувало майно підозрюваних на загальну суму 246 мільйонів гривень, а також — корпоративні права підсанкційного Фірташа на суму понад 7,4 мільярда гривень.
- Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення державного газу на мільярди гривень, у якій діяли посадовці «облгазів Фірташа». Слідчі кажуть, що вони розкрадали гроші, які виділялися на закупівлю газу для обігріву будинків українців. Збитки бюджету оцінюють у 18 мільярдів гривень. Девʼятьом фігурантам, зокрема Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Пʼятеро з них переховуються за кордоном.
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. Наразі він перебуває в Австрії.
- 17 березня Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України уже приходили з обшуками до 14 газорозподільних компаній, які повʼязують з олігархом Дмитром Фірташем.
- 25 травня Служба безпеки повідомила підозри ще двом керівникам облгазів — головам правлінь «Івано-Франківськгаз» і «Сумигаз».