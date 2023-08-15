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«Справа Фірташа». Ще трьом керівникам облгазів оголосили підозру за розкрадання

Автор:
Ліза Бровко
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Головам правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Їм закидають причетність до розкрадання газу з газотранспортної системи України.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

За матеріалами СБУ посадовцям оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем).

Бюро економічної безпеки арештувало майно підозрюваних на загальну суму 246 мільйонів гривень, а також — корпоративні права підсанкційного Фірташа на суму понад 7,4 мільярда гривень.

  • Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення державного газу на мільярди гривень, у якій діяли посадовці «облгазів Фірташа». Слідчі кажуть, що вони розкрадали гроші, які виділялися на закупівлю газу для обігріву будинків українців. Збитки бюджету оцінюють у 18 мільярдів гривень. Девʼятьом фігурантам, зокрема Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Пʼятеро з них переховуються за кордоном.
  • Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. Наразі він перебуває в Австрії.
  • 17 березня Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України уже приходили з обшуками до 14 газорозподільних компаній, які повʼязують з олігархом Дмитром Фірташем.
  • 25 травня Служба безпеки повідомила підозри ще двом керівникам облгазів — головам правлінь «Івано-Франківськгаз» і «Сумигаз».