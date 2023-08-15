«Справа Фірташа». Ще трьом керівникам облгазів оголосили підозру за розкрадання

Головам правлінь «Волиньгазу», «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Їм закидають причетність до розкрадання газу з газотранспортної системи України.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

За матеріалами СБУ посадовцям оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем).

Бюро економічної безпеки арештувало майно підозрюваних на загальну суму 246 мільйонів гривень, а також — корпоративні права підсанкційного Фірташа на суму понад 7,4 мільярда гривень.