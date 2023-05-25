«Справа Фірташа»: Служба безпеки повідомила підозри ще двом керівникам облгазів

Служба безпеки України повідомила про підозру головам правлінь «Івано-Франківськгаз» і «Сумигаз». Ці компанії, за даними слідства, підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.
Слідчі встановили, що посадовці причетні до розкрадання газу з газотранспортної системи України, через що їм інкримінували підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ.
За матеріалами СБУ іншим керівникам облгазів обрали запобіжні заходи — перебувати під вартою або внести заставу: для «Закарпатгаз» — 169 мільйонів гривень, «Хмельницькгаз» — 228 мільйонів гривень, «Вінницягаз» — 186 мільйонів гривень, «Львівгаз» — 155 мільйонів гривень та «Дніпропетровськгаз» — 160 мільйонів гривень.
- Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення державного газу на мільярди гривень, у якій діяли посадовці «облгазів Фірташа». Слідчі кажуть, що вони розкрадали гроші, які виділялися на закупівлю газу для обігріву будинків українців. Збитки бюджету оцінюють у 18 мільярдів гривень. Девʼятом фігурантам, зокрема Дмитру Фірташу, повідомили про підозру. Пʼятеро з них переховуються за кордоном.
- Український олігарх Дмитро Фірташ володіє більшою частиною українських облгазів, підприємствами металургійного комплексу та іншими великими компаніями. Наразі він перебуває в Австрії.
- 17 березня Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України уже приходили з обшуками до 14 газорозподільних компаній, які повʼязують із олігархом Дмитром Фірташем.