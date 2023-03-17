До облгазів олігарха Дмитра Фірташа прийшли з обшуками

Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України прийшли з обшуками до 14 газорозподільних компаній, яку повʼязують із олігархом Дмитром Фірташем.

Про це Регіональна Газова Компанія (РГК), до складу якої входять ці облгази, повідомила 17 березня.

Обшуки почались зранку 17 березня за звинуваченням в нібито заволодінні державними коштами. Регіональна газова компанія називає ці обшуки тиском на співробітників підприємств критичної інфраструктури.

«На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які «Нафтогаз» в особі «Чорноморнафтогаз» намагається захопити в рейдерський спосіб», — додали в РГК.