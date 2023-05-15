СБУ та БЕБ повідомили про підозру Дмитру Фірташу. Одна з його схем завдала збитків державі на 18 мільярдів гривень

Олігарх Дмитро Фірташ отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в правоохоронних органах.

За їхніми даними, за сім років одна зі злочинних схем «облгазів Фірташа» завдала збитків українському бюджету на 18 мільярдів гривень.

Пресслужба СБУ згодом опублікувала аудіозаписи розмов Дмитра Фірташа з керівником РГК Олексієм Тютюнником.

За матеріалами слідства, чиновники «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, що передбачалися на закупівлю газу. Фактично, йдеться про привласнення грошей українців, які оплачували комунальні послуги.

Схема полягала в тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо в підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше за 30% від сплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що було в державній власності – облгази відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, ці облгази сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.

Правоохоронці провели обшуки в офісах та у помешканнях організаторів схеми.

Фірташу, двом керівникам ТОВ «РГК», керівнику ТОВ «Йе Енергія» і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них – п’ятеро отримали підозри заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.