Протиповітряна оборона збила вже 14 «Кинджалів»

Українські Сили протиповітряної оборони загалом вже збили 14 аеробалістичних ракет «Кинджал». Про це 12 серпня повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю».
Уперше «Кинджал» збили 4 травня, потім 16 травня та 16 червня збили по 6 ракет, й 11 серпня ще одну. Також Українська ППО збила понад 20 «Іскандерів» і С-400.
Також Юрій Ігнат у коментарі «Українському радіо» розповів, що росіяни щомісяця виготовляють майже 100 ракет різних типів, зокрема «Кинджали».
- 11 серпня росія вкотре атакувала Україну. Були пуски чотирьох «Кинджалів», один збили над Київщиною, ще три намагались атакувати пілотів в Івано-Франківській області, що готуються навчатися на F-16. Загинув 8-річний хлопчик.