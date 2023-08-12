Протиповітряна оборона збила вже 14 «Кинджалів»

Українські Сили протиповітряної оборони загалом вже збили 14 аеробалістичних ракет «Кинджал». Про це 12 серпня повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Бабелю».

Уперше «Кинджал» збили 4 травня, потім 16 травня та 16 червня збили по 6 ракет, й 11 серпня ще одну. Також Українська ППО збила понад 20 «Іскандерів» і С-400.

Також Юрій Ігнат у коментарі «Українському радіо» розповів, що росіяни щомісяця виготовляють майже 100 ракет різних типів, зокрема «Кинджали».