Росія атакувала Україну чотирма «Кинджалами». Один вдалося збити

Росія зранку 11 серпня атакувала Україну чотирма ракетами «Кинджал». Пуски були з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф.

Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи в район аеродрому в Коломиї Івано-Франківської області. Повітряні сили збили одну ракету в межах Київської області. Решта ракет вдарили неподалік аеродрому, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор — загинула дитина.

Ціллю росіян були молоді пілоти, які готуються навчатися на F-16. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що росіяни цією атакою поставленої мети не досягли.