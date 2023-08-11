Росіяни вдарили «Кинджалом» по Прикарпаттю — загинула дитина

Російські військові вранці 11 серпня вдарили ракетами по Івано-Франківській області. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
«Є постраждалі, серед них дитина, яку в критичному стані доставили до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося», — зазначила Онищук.
- 10 серпня о 9:59 Повітряні сили повідомили про запуск у напрямку Київської області аеробалістичних ракет «Кинджал», о 10:01 зафіксували повторні пуски. У столиці пролунало кілька вибухів — працювала ППО. Також повідомляли про вибухи в Хмельницькій і Вінницькій областях. Про результати роботи ППО та наслідки вибухів поки що офіційної інформації не було.