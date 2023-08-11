В Оболонському районі Києва впали уламки російських ракет

В Оболонському районі Києва виявили кілька місць падіння уламків ворожих ракет, повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі.

«На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає», — зазначив мер.

Перед цим Повітряні сили попередили про запуск росією ракет «Кинджал» у бік Київської області. В області та столиці працювала ППО.