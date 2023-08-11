У Грузії оштрафували українку, яка вийшла на акцію проти російського круїзного лайнера в Батумі

Батумський міський суд визнав українку Марину Чобанян винною в непокорі поліції під час акції протесту проти круїзного лайнера з росіянами на борту і наклав на неї штраф у дві тисячі ларі (близько 28 тисяч гривень).
Про це пише портал «Новини — Грузія».
Водночас суд зняв із громадянки України звинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку.
Жінка заявила, що безпідставне затримання поліцією було агресивним і раптовим, тому вона не зрозуміла, що відбувається та інстинктивно почала відмахуватися. Суд проігнорував її аргументи.
Марина Чобанян подаватиме апеляцію. Вона заявила: «Мене звинуватили в непокорі «законній вимозі» поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши звинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає законна вимога?»
- 1 серпня стало відомо, що на протестах у Батумі проти російського лайнера затримали двох українців — Марину Чобанян і Дмитра Закревського.
- Лайнер уперше прибув до Батумі 27 липня, після чого в батумському порту пройшла демонстрація, і корабель покинув місто на тлі протесту. Удруге він зайшов 31 липня.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.