У Грузії оштрафували українку, яка вийшла на акцію проти російського круїзного лайнера в Батумі

Батумський міський суд визнав українку Марину Чобанян винною в непокорі поліції під час акції протесту проти круїзного лайнера з росіянами на борту і наклав на неї штраф у дві тисячі ларі (близько 28 тисяч гривень).

Про це пише портал «Новини — Грузія».

Водночас суд зняв із громадянки України звинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку.

Жінка заявила, що безпідставне затримання поліцією було агресивним і раптовим, тому вона не зрозуміла, що відбувається та інстинктивно почала відмахуватися. Суд проігнорував її аргументи.

Марина Чобанян подаватиме апеляцію. Вона заявила: «Мене звинуватили в непокорі «законній вимозі» поліції, яка не змогла довести підстав для своїх дій. Суд, знявши звинувачення у дрібному хуліганстві, сам підтвердив, що підстав для затримання не було, тоді в чому полягає законна вимога?»