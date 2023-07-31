Російський круїзний лайнер знову прибув до Батумі. У місті протести, затримали 9 людей

У Грузію, до порту міста Батумі вдруге зайшов круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту. Серед пасажирів лайнера — зірки телеканалу RU.TV й артисти, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє «Эхо Кавказа» та Batumelebi.

Судно в Батумі зустріли акцією протесту. Пізньої ночі в порту Батумі зібралися студенти, опозиціонери й громадянські активісти. На місці поліція встановила металеві огорожі й затримала вже щонайменше девʼятьох людей — за дрібне хуліганство, непокору й образу правоохоронців.

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