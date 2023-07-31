Російський круїзний лайнер знову прибув до Батумі. У місті протести, затримали 9 людей

У Грузію, до порту міста Батумі вдруге зайшов круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами на борту. Серед пасажирів лайнера — зірки телеканалу RU.TV й артисти, які підтримують війну в Україні.
Про це повідомляє «Эхо Кавказа» та Batumelebi.
Судно в Батумі зустріли акцією протесту. Пізньої ночі в порту Батумі зібралися студенти, опозиціонери й громадянські активісти. На місці поліція встановила металеві огорожі й затримала вже щонайменше девʼятьох людей — за дрібне хуліганство, непокору й образу правоохоронців.
- Лайнер вперше прибув до Батумі 27 липня, після чого в батумському порту пройшла демонстрація, і корабель покинув місто на тлі протесту.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року.