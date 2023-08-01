На протестах у Батумі через російський лайнер затримали двох українців. Жінці закидають хуліганство і непокору

До порту міста Батумі (Грузія) 31 липня вдруге зайшов круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами, через що люди вийшли на протест. Правоохоронці затримали деяких учасників, серед яких — двоє українців.

Про це повідомила голова аджарської філії Асоціації молодих юристів Грузії Тако Цулукідзе проєкту «Радіо Свобода» «Ехо Кавказу» .

Одна із затриманих — 37-річна українка Марина Чобанян. Їй висувають порушення статей 166 і 173 Адміністративного кодексу Грузії — дрібне хуліганство і непокора правоохоронцям. Зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового утримання міста Озургеті, про що розповіла її адвокатка Ніно Іремадзе.

За словами Чобанян, вона не перешкоджала діям поліції, але поліцейські застосовували проти неї фізичну силу. Жінка, як передає її адвокатка, знімала акцію протесту на відео. Почесний консул України в Батумі Ростом Накашидзе поки що не зміг побачитися із затриманою.

Інший затриманий громадянин України — Дмитро Закревський. Місце його утримання невідоме.