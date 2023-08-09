Німеччина передала Україні ще дві пускові установки Patriot

Німеччина передала Україні ще дві обіцяні пускові установки Patriot. Про це свідчать дані Міністерства оборони.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що це наблизить країну до створення повноцінного повітряного щита.
«Сьогодні є хороша новина від Німеччини — саме те, про що ми домовились із Олафом Шольцом. Є додаткові установки Patriot. Дуже дякую, Олафе, тобі, — це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості — це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам», — зазначив Зеленський.
- 16 червня Німеччина заявила, що негайно надасть Україні ще 64 керовані ракети для систем Patriot, їх мають доставити «без зволікань».
- 4 травня 2023 року ППО вперше збила російську ракету «Кинджал». Тоді цей «Кинджал» летів у комплекс Patriot і хотів його знищити.
- 16 травня була масована атака, тоді російська ракета все ж пошкодила Patriot, але не знищила його. За кілька днів комплекс відновили.