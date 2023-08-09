Німеччина передала Україні ще дві пускові установки Patriot

Німеччина передала Україні ще дві обіцяні пускові установки Patriot. Про це свідчать дані Міністерства оборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це наблизить країну до створення повноцінного повітряного щита.

«Сьогодні є хороша новина від Німеччини — саме те, про що ми домовились із Олафом Шольцом. Є додаткові установки Patriot. Дуже дякую, Олафе, тобі, — це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості — це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам», — зазначив Зеленський.