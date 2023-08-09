Ердоган заявив, що прагне відновити й розширити «зернову угоду»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відновити та розширити «зернову угоду». Він закликав країни Заходу допомогти перетворити цю ініціативу на основу мирної угоди.

Про це пише Bloomberg.

Ердоган також зазначив, що контакти для відновлення угоди в «розширеному» форматі тривають, однак не уточнив, що саме передбачає цей формат.