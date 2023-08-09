Ердоган заявив, що прагне відновити й розширити «зернову угоду»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прагне відновити та розширити «зернову угоду». Він закликав країни Заходу допомогти перетворити цю ініціативу на основу мирної угоди.
Про це пише Bloomberg.
Ердоган також зазначив, що контакти для відновлення угоди в «розширеному» форматі тривають, однак не уточнив, що саме передбачає цей формат.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна за девʼять днів.
- Раніше Reuters писало, що порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю був основною ціллю атаки дронів уночі проти 2 серпня.
- Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки що невідома. Під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її.