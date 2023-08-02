Reuters: Порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю був основною ціллю атаки дронів. Він серйозно постраждав

Уночі проти 2 серпня від російської атаки дронів серйозно постраждав порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю.
Про це пише Reuters. Джерела агентства кажуть, що він був основною ціллю атаки.
Одеська влада раніше повідомляла про пошкодження адмінбудівлі, промислової та портової інфраструктури, елеватора і зерносховища. Інформації про постраждалих немає.
За словами аналітиків, через розрив угоди в середині липня експорт зерна з України за місяць знизився на 40%.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових об’єктів, п’ять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна за дев’ять днів.
- Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки невідома. Під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її.