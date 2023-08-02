Ердоган домовився з путіним про візит російського диктатора до Туреччини

Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки невідома.

У департаменті комунікацій турецького лідера повідомили, що під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її. За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити про це з путіним.

У Кремлі підтвердили переговори президентів, але без подробиць і згадки про візит.

Згодом у Кремлі заявили, що готові повернутися до домовленостей «зернової угоди», але за умови, що західні країни «виконають свої зобов’язання перед росією».