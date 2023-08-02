Ердоган домовився з путіним про візит російського диктатора до Туреччини

Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки невідома.
У департаменті комунікацій турецького лідера повідомили, що під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її. За останні тижні Ердоган неодноразово заявляв, що планує поговорити про це з путіним.
У Кремлі підтвердили переговори президентів, але без подробиць і згадки про візит.
Згодом у Кремлі заявили, що готові повернутися до домовленостей «зернової угоди», але за умови, що західні країни «виконають свої зобов’язання перед росією».
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому не зобовʼязана заарештовувати путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Міністерство оборони росії 19 липня заявило, що від 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як «потенційні перевізники вантажів військового призначення».
- 27—28 липня путін зустрічався із лідерами 17 африканських держав. 27 липня путін на зустрічі з лідерами шістьох африканських країн заявив, що готовий надати їм безкоштовно десятки тисяч тонн зерна. Африканський Союз закликав росію негайно відновити «зернову угоду» за посередництва Організації Обʼєднаних Націй.