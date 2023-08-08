Латвія посилює охорону кордону з Білоруссю та росією

З 11 серпня Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю та росією. Уряд країни повідомляє, що наказ діятиме до 10 лютого 2024 року.

Режим охорони посилюють за рахунок поліції, військових і прикордонників на територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілсу.

Наказ видали, щоб захистити «недоторканність державного кордону та запобігти загрозі, беручи до уваги непомірно велику кількість спроб незаконного перетину». Здебільшого йдеться про захист від нелегальної міграції.

За даними влади Латвії, з 11 серпня 2021 року 14 тисяч людей намагалися перетнути кордон країни поза пунктами пропуску.