Польща звинуватила росію й Білорусь у підтримці нелегальних мігрантів, які нападають на прикордонників

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.

Про це він написав у Twitter.

«Повторюються напади на патрулі прикордонної служби, що захищають кордон з Білоруссю. Значно почастішали спроби штурму кордону. Білоруські та російські спецслужби краще організовують та керують іноземцями. Функціонери спецслужб РБ та рф знову на першій лінії», — зазначив Жарин.

На його думку, запуск нелегального міграційного маршруту проти НАТО був частиною агресії росії проти Заходу.

«Гібридна операція проти Польщі триває. Головним бенефіціаром дій проти Європи залишається росія», — додав він.