Польща завершує будівництво захисного муру на кордоні з Білоруссю — уже зведено 206 км захисного барʼєра. Залишилося добудувати 150 м.

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на представницю польської прикордонної охорони Анну Михальську.

«На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км барʼєра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м», — розповіла вона.

Будівництво закінчать влітку, коли річка Нарев повернеться у своє річище і підтоплення території зійде нанівець.

Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з Білорусі. До запуску камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точної кількості порушників у групах, які намагалися потрапити до Польщі. Тепер завдяки системі моніторингу чисельність людей у групі можна точно визначити.