Латвія звинуватила білорусів у пошкодженні прикордонної огорожі. Через діру проникли чотири мігранти

Латвія звинуватила Білорусь у провокації на кордоні. Білоруси продірявили прикордонну огорожу, через яку до Латвії проникли незаконні мігранти.

Про це повідомили у пресслужбі Прикордонної служби Латвії.

Там стверджують, що представники білоруської прикордонної служби допомогли нелегалам подолати огорожу, перетиснувши в ній дроти. Згодом дірку закрили, щоб не дати чотирьом чоловікам, які незаконно потрапили в Латвію, повернутися до Білорусі.

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Згодом усіх порушників кордону затримали в Латвії і повернули до країни відправлення.