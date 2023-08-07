Латвія звинуватила білорусів у пошкодженні прикордонної огорожі. Через діру проникли чотири мігранти

Латвія звинуватила Білорусь у провокації на кордоні. Білоруси продірявили прикордонну огорожу, через яку до Латвії проникли незаконні мігранти.
Про це повідомили у пресслужбі Прикордонної служби Латвії.
Там стверджують, що представники білоруської прикордонної служби допомогли нелегалам подолати огорожу, перетиснувши в ній дроти. Згодом дірку закрили, щоб не дати чотирьом чоловікам, які незаконно потрапили в Латвію, повернутися до Білорусі.
Згодом усіх порушників кордону затримали в Латвії і повернули до країни відправлення.
- Криза з нелегальними мігрантами зі сторони Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.
- Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. 1 травня 2023 року представниця польської прикордонної охорони Анна Михальська повідомила, що Польща завершує будівництво захисного муру на кордоні з Білоруссю — уже зведено 206 км захисного барʼєра.
- У травні речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин звинуватив спецслужби росії й Білорусі у підтримці нелегальних мігрантів, які штурмують кордон і нападають на польських прикордонників.