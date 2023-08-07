Митрополит УПЦ МП Павло вийшов із СІЗО під заставу

Митрополита УПЦ МП Павла звільнили з-під варти.

Про це повідомив адвокат Микита Чекман.

За священника внесли заставу 33 мільйони гривень. За словами адвоката, на сайті Української православної церкви оприлюднили реквізити, за якими можна було долучитися до сплати застави за митрополита. Кошти нібито вдалося зібрати завдяки пожертвам.