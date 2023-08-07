Ніч проти 6 серпня в Києві побила температурний рекорд і виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Таєї ночі температура не опустилася нижче за +21,2 °С. Попередній рекорд зафіксували у 2010 році — тоді було +21,0 °С. Цього року цей показник було перевищено на 0,2 °С.