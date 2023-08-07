Ніч проти 6 серпня в Києві побила температурний рекорд і виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.
Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Таєї ночі температура не опустилася нижче за +21,2 °С. Попередній рекорд зафіксували у 2010 році — тоді було +21,0 °С. Цього року цей показник було перевищено на 0,2 °С.
- Весна 2023 року в Києві ввійшла до двадцятки найтепліших за всю історію спостережень — від 1881 року.
- Четверте липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень — середня глобальна температура повітря становила 17,18 °C. Науковці припустили, що липень цього року буде найтеплішим за всю історію. В ООН це підтвердили. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що епоха глобального потепління закінчилася — «настала ера глобального кипіння».