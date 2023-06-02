Цьогорічна весна в Києві ввійшла до двадцятки найтепліших за всю історію

Весна 2023 року в Києві ввійшла до двадцятки найтепліших за всю історію спостережень — від 1881 року.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середня температура весною в Києві становила +10,1 °С, що на 0,7 °С вище за середні значення. Березень і травень були теплішими за кліматичну норму, а квітень — навпаки.

Загалом під час весни зафіксували сім температурних рекордів, шість із них — у березні. Найхолодніше було 13 березня, коли температура впала до -4 °С, а найтепліше — 18 травня, тоді температура була +27,3 °С.

Кількість опадів у столиці за весну становить 145 мм, це 99% кліматичної норми.