«Настала ера глобального кипіння». ООН підтверджує, що липень стає найспекотнішим місяцем на Землі

«Зміна клімату тут. Це жахливо. І це тільки початок. Усе ще можливо обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 °C [над доіндустріальним рівнем] й уникнути найгірших змін клімату. Але лише за умови негайних заходів щодо клімату», — заявив Антоніу Гутерреш.

Епоха глобального потепління закінчилася — «настала ера глобального кипіння». Учені підтвердили, що липень стане найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень.

Його коментарі зʼявилися після того, як вчені підтвердили, що останні три тижні були найспекотнішими з початку ведення записів, а липень, напевно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

Глобальні температури цього місяця, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), побили рекорди. Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас сказав: «Необхідність скоротити викиди парникових газів актуальна як ніколи раніше. Боротьба з кліматом — це не розкіш, а необхідність».