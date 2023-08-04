ОК «Південь»: Україна посилює протиповітряну оборону портів

Україна перепрофільовує роботу протиповітряної ооборони для кращого захисту портів, які росіяни масовано обстрілюють після виходу рф із «зернової угоди».

Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, також триває робота з міжнародними партнерами, щоб вони допомогли технічно посилити українську ППО.

Вона додала, що після виходу із «зернової угоди» окупанти сім разів атакували портову інфраструктуру півдня України.