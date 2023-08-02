Росія зіпсувала 40 тисяч тонн зерна у портах на узбережжі Дунаю

Уночі проти 2 серпня росіяни зіпсували 40 тисяч тонн зерна в дунайських портах. Найбільше постраждав порт Ізмаїлу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, на це зерно очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Він показав зруйновану інфраструктуру портів на узбережжі Дунаю.

1 8













Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Олександр Кубраков / Facebook

«Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі», — сказав Кубраков.

Раніше Reuters писало, що ціни на пшеницю на Чиказький біржі після атаки підскочили на 5% та згодом зросли ще на 1,2% — до $6,60 за бушель.