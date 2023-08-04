Океани нагрілися до рекордного рівня. Це загрожує наслідками для планети

Цього тижня середньодобова глобальна температура поверхні моря побила рекорд і досягла +20,96 °C, що значно вище за нормальний показник для серпня.

Про це пише BBC, посилаючись на службу кліматичних змін ЄС Copernicus.

Океани є важливим регулятором клімату, бо вони поглинають тепло, виробляють половину земного кисню та впливають на погоду. Тепла вода поглинає менше вуглекислого газу, тому планета сильніше нагрівається. До того ж висока температура океану прискорює танення льодовиків і відповідно підвищення рівня моря.