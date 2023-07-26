У Флориді в океані зафіксували безпрецедентну температуру — як у джакузі

У США, на архіпелазі Флорида-Кіс температура поверхні океану підскочила до +38,43 °C, що може стати глобальним рекордом. Температура океану навколо штату сягає безпрецедентних меж.

Про це повідомляє The Guardian.

Рекорд зафіксував метеорологічний буй в національному парку Еверглейдс 24 липня. Рівень тепла, зафіксований цього тижня, приблизно такий самий, як у джакузі.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (Noaa), нормальна температура води в цьому районі в цю пору року має становити від +23 °С до +31 °С.

Записи про температуру поверхні океану не ведуться, але дослідження 2020 року показало, що найвища температура становила +37,61 °C, її зафіксували в Перській затоці.