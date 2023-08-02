Дослідження: Гольфстрім може зникнути за два роки — це загрожує кліматичним хаосом

У період з 2025 по 2095 рік атлантична течія Гольфстрім, яка допомагає регулювати клімат Північної півкулі, може повністю зникнути. Це набагато раніше, ніж припускали попередні прогнози, однак, не всі науковці з цим згодні.

Про це пише Live Science.

Гольфстрім — частина Атлантичної меридіональної циркуляції (AMOC). Вона переносить на північ теплі води із тропіків і навпаки. Зникнення течії спровокує різке падіння температури, загибель екосистем і шторми на всій планеті. Через порушення циркуляції температура в Європі та Північній Америці може впасти на 5 °C протягом десяти років.

NASA

Вікно для колапсу системи Атлантичної меридіональної циркуляції може початися вже в 2025 році і зростатиме впродовж століття.

«Очікувана переломна точка — враховуючи те, що ми продовжимо викиди парникових газів на тому ж самому рівні — набагато раніше, ніж ми очікували», — сказала співавтор дослідження Сюзанна Дітлевсен.

Однак, океанографи та експерти з питань клімату заявили, що дослідження має низку невизначеностей — тож все може бути не так страшно, як передбачають дослідники. Найближчими часом науковці планують оновити свою модель і звузити вікно прогнозу.