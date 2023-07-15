Дослідження: Океани змінили колір через кліматичну кризу

За останні 20 років змінився колір приблизно 56% світового океану — із синього на зелений. Ці зміни особливо помітні у тропічних регіонах поблизу екватору, пише Euronews.

Дослідження почали завдяки супутнику NASA Modis-Aqua. Науковці підрахували, що площа, яка змінила колір, перевищує площу всієї суші на Землі.

Euronews

Чому це відбувається — точно невідомо, але, найімовірніше, причина у збільшенні кількості фітопланктону через кліматичні зміни. Ці організми відіграють важливу роль у виробництві значної частини кисню, яким ми дихаємо, і стабілізації земної атмосфери.

Колір води в океані може змінюватись щорічно, а рівень хлорофілу на поверхні залишатиметься приблизно однаковим. Через це оцінити вплив глобального потепління на процес доволі важко. На думку вчених, може знадобитися до 40 років моніторингу кольору океану.

У січні 2024 року NASA запустить місію Pace. Вона спостерігатиме за фітопланктоном, аерозольними випарами, хмарами й екосистемами океану.