Дослідження: Коралові рифи сильніше забруднені пластиком на глибині океану

Нове дослідження показало, що кількість пластикового сміття навколо коралових рифів збільшується із заглибленням в океан. Це серйозно загрожує екосистемам.
Про це пише The Guardian.
Науковці вивчили 85 рифів у понад двадцяти місцях, зокрема атоли та рифи на глибині 150 метрів, в Індійському, Тихому та Атлантичному океанах. Вони виявили, що глибші ділянки сильніше забруднені відходами.
«Було дивно дізнатися, що кількість сміття збільшується із глибиною, оскільки глибші рифи загалом розташовані далі від джерел пластикового забруднення», — розповів дослідник із Каліфорнійської академії наук.
Найбільше постраждали Коморські острови біля південно-східного узбережжя Африки. Там знайшли близько 84 500 пластикових предметів на кожному квадратному кілометрі. Найменш забрудненими виявилися Маршаллові острови — там виявили приблизно 580 відходів із пластику на квадратний кілометр.
Дослідники відзначили, що пластик може поширювати хворобу коралів, а рибальські сітки можуть пошкодити структуру рифів і завдати шкоди чисельності та різноманітності риб.
- Коралові рифи відносять до тих екосистем океану, яким загрожує найбільша небезпека: вони вразливі до забруднення, до підвищення температури моря та зміни хімічного складу води, що його спричиняють викиди вуглекислого газу, розчинені в ній. Учені передбачають, що від 70 до 90% всіх живих коралів зникнуть протягом найближчих 20 років.