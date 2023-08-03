У прикордонні Румунії місцевих налякали дрони, якими росіяни атакували український порт «Ізмаїл»

Мешканці румунської прикордонної комуни Чаталкіой запанікували, коли побачили в небі безпілотники. Тоді росіяни атакували український порт в Ізмаїлі.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.

Румуни стверджували, що дрони літали над їхніми будинками, а один — упав у лісі. Однак мер комуни заявив, що його не знайшли.

Від вибухової хвилі російських ударів по порту на Одещині в румунській комуні в будинках повилітали вікна. Місцеві сказали, що було враження, ніби стався землетрус.

Міноборони Румунії після атаки 2 серпня на одеські порти заявляло, що «наразі немає прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії».