У прикордонні Румунії місцевих налякали дрони, якими росіяни атакували український порт «Ізмаїл»

Мешканці румунської прикордонної комуни Чаталкіой запанікували, коли побачили в небі безпілотники. Тоді росіяни атакували український порт в Ізмаїлі.
Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.
Румуни стверджували, що дрони літали над їхніми будинками, а один — упав у лісі. Однак мер комуни заявив, що його не знайшли.
Від вибухової хвилі російських ударів по порту на Одещині в румунській комуні в будинках повилітали вікна. Місцеві сказали, що було враження, ніби стався землетрус.
Міноборони Румунії після атаки 2 серпня на одеські порти заявляло, що «наразі немає прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна за девʼять днів.
- Раніше Reuters писало, що порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю був основною ціллю атаки дронів уночі проти 2 серпня.
- Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки невідома. Під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона докладе зусиль, щоб продовжити її.