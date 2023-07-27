Лідер КНДР Кім Чен Ин показав міністру оборони рф заборонені балістичні ракети і дрони

Міністр оборони росії Сергій Шойгу разом із північнокорейським лідером Кім Чен Ином побував на оборонній виставці в Пхеньяні. Там були представлені заборонені балістичні ракети КНДР, пише Reuters.
Російська делегація прибула до КНДР цього тижня на 70-ту річницю закінчення Корейської війни, яку в Північній Кореї відзначають як «День перемоги». Це перший візит Шойгу до КНДР після розпаду Радянського Союзу.
На фото видно балістичні ракети і дрон. Шойгу передав Кіму листа від російського президента, а Кім Чен Ин подякував путіну.
Міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив, що Північна Корея повністю підтримує «битву росії за справедливість» і захист її суверенітету. А Шойгу під час виступу на прийомі у Міністерстві оборони КНДР назвав армію Північної Кореї «найсильнішою у світі».
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що контакти росії з Північною Кореєю відбуваються в той час, коли Кремль намагається закупити зброю.
«Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні своєї війни в Україні. І це включає, як ми знаємо, певні контакти з КНДР», – сказав він.
- 5 вересня 2022 року газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.
- На початку листопада 2022 року США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках до росії артилерійських снарядів. Згодом супутник зафіксував поїзд на маршруті до рф, який кілька років не функціонував.
- Наприкінці грудня 2022 року агентство Reuters писало, що російська «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.
- 30 березня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який сприяв поставкам з Північної Кореї до росії.
- Пхеньян відкидає звинувачення у продажі зброї росії та називає їх «безпідставними чутками».