Журналісти NYT дізналися про основний напрямок контрнаступу України

Головний напрямок контрнаступу України зараз зосереджений на південному сході країни.
Про це газеті The New York Times розповіли двоє представників Пентагону.
За їхніми даними, українські війська намагаються просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення у напрямку міста Токмак і, якщо це вдасться, далі до Мелітополя.
Мета українців — розірвати так званий сухопутний міст між материком і Кримом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні дії української артилерії.
Українські військові заявили, що Сили оборони постійно відкидають окупантів, але досі їхнє просування було поступовим, без жодних серйозних проривів. Українських захисників уповільнюють мінні поля, а також артилерійський вогонь та авіаудари російських військ.
«Це велике випробування», — сказав анонімний представник Пентагону.
- Український контрнаступ триває. Станом на початок липня Сили оборони звільнили вже вісім населених пунктів на півдні: Рівнопіль, Пʼятихатки, Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку і Благодатне, а також зайняли кілька позицій під Красногорівкою Донецької області, які були під окупацією з 2014 року. Станом на 3 липня на півдні звільнена площа становила 158,4 кв. км.
- 24 червня Міністерство оборони офіційно повідомило про початок наступу на сході на кількох напрямках одночасно — у напрямку Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки.
- Нещодавно німецьке видання Bild отримало доступ до секретних документів Бундесверу, у яких критикують Сили оборони України: військові поділені на надто малі групи, а досвідчені бійці не використовують те, чого їх навчили на Заході.