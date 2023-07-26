Молдова скорочує кількість російських дипломатів у країні. Причини

Уряд Молдови вирішив скоротити кількість дипломатів російського посольства. Це сталося на тлі журналістського розслідування про те, що розвідка рф стежить за молдовською владою через антени посольства.

Про це пише Jurnal TV.

Молдова висилає 18 дипломатів і 27 працівників техперсоналу посольства росії в Кишиневі. Там залишаться 10 дипломатів і 15 співробітників технічного персоналу.

Міністр закордонних справ Ніку Попеску заявив, що рішення покликане «створити ситуацію, щоб було менше людей, які діють для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова».

Також він додав, що Молдова протягом багатьох років була «обʼєктом певних ворожих дій та політики з боку росії». І частина цих дій ішла через російське посольство.