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ЄС запровадив санкції проти людей, які причетні до дестабілізації Молдови

Автор:
Софія Телішевська
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Рада Європейського Союзу в межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови ухвалила санкції проти низки людей, які розхитували ситуацію у країні.

Відповідне рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутатка партії «Шор» Марина Таубер, колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, і російський бізнесмен Ігор Чайка.

Обмеження передбачають, що підсанкційні особи не зможуть потрапити на територію ЄС та інших держав, які приєднаються до санкцій, а їхні активи в юрисдиціях ЄС заморозять.

  • 20 лютого 2023 року Володимир Зеленський в інтервʼю Die Welt заявив, що росія планує змінити владу в Молдові, про це він попередив президента країни Майю Санду. Молдова і росія не мають спільного кордону, тож Зеленський припустив, що росіяни можуть використати аеропорт у Кишиневі для перекидання своїх військових. Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив заяву Зеленського.
  • Сполучені Штати вважають, що люди, повʼязані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб повалити владу і встановити проросійський уряд.