ЄС запровадив санкції проти людей, які причетні до дестабілізації Молдови

Рада Європейського Союзу в межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови ухвалила санкції проти низки людей, які розхитували ситуацію у країні.

Відповідне рішення опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутатка партії «Шор» Марина Таубер, колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, і російський бізнесмен Ігор Чайка.

Обмеження передбачають, що підсанкційні особи не зможуть потрапити на територію ЄС та інших держав, які приєднаються до санкцій, а їхні активи в юрисдиціях ЄС заморозять.