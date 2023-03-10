США мають розвіддані про плани росії дестабілізувати ситуацію в Молдові

Сполучені Штати вважають, що особи, повʼязані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб повалити владу і встановити проросійський уряд.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних представників Білого дому.

За їхніми словами, США вважають, що росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших звʼязків з Європейським Союзом. Вашингтон також бачить ознаки того, що повʼязані з урядом рф особи можуть готувати антиурядові демонстрації в Молдові.

Американська сторона вважає, що росія сприяє поширенню дезінформації про стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява російського Міноборони про те, що Україна нібито планувала вторгнення до Придністровʼя. Посадовці США наголосили, що ці звинувачення є «необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу».

Хоча CNN не називає імен своїх співрозмовників, питання Молдови на брифінгу в п’ятницю коментував речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

«Ми впевнені в демократичних і економічних інститутах Молдови та їхній здатності реагувати на ці загрози, і, звичайно, ми продовжимо надавати надійну підтримку», — заявив він, додавши, що США передали Молдові розвідувальні дані про можливі заворушення.

Білий дім також пообіцяв, що запровадить санкції до причетних до дестабілізаційної кампанії росії в Молдові та отримає від Конгресу схвалення пакета енергетичної допомоги для Кишинева на суму $300 мільйонів.