Twitter офіційно змінив логотип на X

Соцмережа Twitter офіційно змінила логотип з синьої пташки на чорно-білу літеру X. Інтерфейс соцмережі зараз виглядає так:

На честь зміни логотипа підсвітили штаб-квартиру в Сан-Франциско.

На початку червня стало відомо, що Ілон Маск розглядає варіант перейменувати Twitter на X. Це має стати частиною ребрендингу платформи, яка пропонуватиме більш широкі можливості для користувачів.

Зовнішній інвестор Twitter компанія Fidelity повідомила, що платформа втратила дві третини своєї вартості після купівлі Ілоном Маском, а сам мільярдер 17 липня зауважив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.