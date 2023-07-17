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Ілон Маск: Рекламні доходи Twitter впали наполовину

Автор:
Анна Холоднова
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Власник Twitter Ілон Маск заявив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.

Про це пише Reuters.

Маск написав, що Twitter не помітив зростання доходів від реклами, яке очікували в червні, додавши, що «липень є трохи перспективнішим». За словами Маска, Twitter Spaces також ще не приносив прибутків.

Наразі незрозуміло, який термін мав на увазі Маск, коли писав про падіння доходів від реклами на 50%. За його прогнозами, у 2023 році Twitter має отримати дохід у $3 мільярди, порівняно з $5,1 мільярда у 2021 році.

  • The Guardian з посиланням на позов пиcала, що Twitter нібито відмовився виплатити щонайменше $500 мільйонів обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників, яких звільнили, коли компанію придбав Ілон Маск.
  • В іншому позові, поданому минулого місяця, Twitter також звинувачують у невиплаті мільйонів доларів бонусів, які компанія заборгувала працівникам, які залишилися на роботі. У Twitter заявили, що ці претензії не мають підстав.