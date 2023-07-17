Ілон Маск: Рекламні доходи Twitter впали наполовину

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.

Про це пише Reuters.

Маск написав, що Twitter не помітив зростання доходів від реклами, яке очікували в червні, додавши, що «липень є трохи перспективнішим». За словами Маска, Twitter Spaces також ще не приносив прибутків.

Наразі незрозуміло, який термін мав на увазі Маск, коли писав про падіння доходів від реклами на 50%. За його прогнозами, у 2023 році Twitter має отримати дохід у $3 мільярди, порівняно з $5,1 мільярда у 2021 році.