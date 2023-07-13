Twitter не виплатив звільненим працівникам $500 мільйонів компенсацій — на компанію подали до суду

The Guardian з посиланням на позов пише, що Twitter нібито відмовився виплатити щонайменше $500 мільйонів обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників, яких звільнили, коли компанію придбав Ілон Маск.

Кортні Мак-Мілліан, яка до звільнення в січні керувала програмами винагород для співробітників Twitter як «голова відділу загальних винагород», подала колективний позов до Федерального суду Сан-Франциско.

Вона стверджує, що згідно з планом звільнення, розробленим Twitter у 2019 році, більшості працівників обіцяли виплатити дві базові місячні зарплати плюс по одній тижневій зарплаті за кожен повний рік роботи, якщо їх звільнять. Старшим працівникам, таким як Мак-Мілліан, виплатили базову заробітну плату за шість місяців, йдеться в позові.

Натомість Twitter виплатив звільненим працівникам максимум один місяць вихідної допомоги, а багато хто з них не отримав нічого, стверджує Мак-Мілліан. Після приходу Маска Twitter звільнив понад половину працівників.

Позов звинувачує Twitter і Маска в порушенні федерального закону, що регулює плани виплат працівникам. На Twitter вже подавали до суду за нібито невиплату вихідної допомоги, але ці справи стосувалися порушення контрактів, а не закону про пільги. Компанія ж заявила, що повністю розрахувалася з колишніми працівниками.

В іншому позові, поданому минулого місяця, Twitter також звинувачують у невиплаті мільйонів доларів бонусів, які компанія заборгувала працівникам, які залишилися на роботі. У Twitter заявили, що ці претензії не мають підстав.