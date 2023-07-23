Ілон Маск заявив, що Twitter змінить логотип. Він попрощається з «усіма птахами»

Американський мільярдер і власник Twitter Ілон Маск заявив, що його соціальна мережа змінить логотип. Новий логотип уже не матиме пташки.

Про це він написав у Twitter.

«І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами», — зазначив Ілон Маск.

За день до цього він написав: «Якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі», а також показав відео із мерехтливим зображенням «X», не надаючи подробиць.