BBC: У справах про зрадників СБУ Кулініча і Наумова є нестикування, останнього досі не підозрюють у держзраді

Колишній начальник Головного управління Служби безпеки України в Криму Олег Кулініч не фігурує у справі про окупацію і здачу Херсонської області росіянам, колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов не фігурує у справі про державну зраду, а ексголову СБУ Івана Баканова слідчі досі не допитували.

Про це йдеться у матеріалі «BBC Україна».

У матеріалах справи Кулініча інші працівники СБУ та його підлеглі проходять як свідки. Жоден працівник, призначення яких на посади лобіював Кулініч, не фігурує у справі. Докази причетності Кулініча до окупації півдня України зібрати правоохоронцям, ймовірно, не вдалося. За рік він так і не став фігурантом цього розслідування, відповіли журналістам у Держбюро розслідувань.

Джерела журналістів у правоохоронних органах кажуть, що у цій справі фігурують виключно військовослужбовці Збройних сил, в компетенції яких було замінування і розмінування мостів.

Щодо Наумова, який наразі перебуває в СІЗО в Сербії, де його судять за відмивання коштів, то у ДБР повідомили, що Наумов не фігурує у справі Кулініча про державну зраду — його не підозрюють у держзраді, навіть попри те що президент Володимир Зеленський 31 березня 2022 року публічно назвав Наумова зрадником і позбавив його звання бригадного генерала.

Також у ДБР заявили, що слідчі бюро не спілкувалися з Наумовим у Сербії, а слідство за рік не знайшло доказів причетності Наумова до співпраці з росією. Джерела у правоохоронних органах назвали версію про зрадника поспішною, а його реальні злочини — суто економічними.

У слідчих сумніви, що позивний «Охотник» з розмов Кулініча і проросійського політика Володимира Сівковича це позивний самого Наумова.

Адвокати Кулініча переконані, що справа проти нього, яка вже в суді, «розсипається, адже всі докази формуються виключно на записах телефонних розмов, походження яких є невідомим».

Слідчі повідомляли, що розмови Кулініча і Сівковича, на яких базується справа, писав сам Сівкович — нібито для простішого звіту перед російськими спецслужбами. Дістати розмови вдалося шпигуну в ФСБ. Захист Кулініча каже про зовсім інше — що в матеріалах слідчі вказали знайдену флешку з аудіо під час обшуків в рамках розслідування зовсім іншої справи. Самі ж записи СБУ вважає автентичними.

Щодо колишнього голови СБУ Івана Баканова, то в спецслужбі кажуть, що Кулініч спілкувався з ним ще до призначення начальником Кримського управління 21 жовтня 2020 року і мав вплив на Баканова. Джерела ВВС кажуть, що вони спілкувались рідко і не про СБУ.

Баканов, вочевидь, міг би пролити світло на діяльність Кулініча, проте його жодного разу не допитали.