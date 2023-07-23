Генсек Альянсу на запит Києва скликає Раду «Україна — НАТО»

На запит президента Володимира Зеленського генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна — НАТО через припинення росією «зернової угоди».

Про це пише агенція dpa і передає DW.

Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що сторони зустрінуться на рівні послів для «консультацій щодо останніх подій та обговорення транспортування українського зерна через Чорне море».

Напередодні Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з проханням невідкладно скликати Раду Україна — НАТО через агресивні кроки росії в Чорному морі.